Геннадий Кернес: Продолжаем делать жизнь в любимом городе комфортной

Движение трамваев по проспекту Победы полностью открыто.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«Повезло с погодой в этом году, и мы успели сделать многое – от пр. Победы до улицы им. Котляра. Сделаны переезды: пр. Победы – Клочковская -Клочковский спуск – Новоивановский мост – Котлова – Котляра», – написал мэр.
Геннадий Кернес уточнил, что на проспекте Победы поменяна контактная сеть. Также ее поменяли на Клочковской – на участке от Рогатинского моста до Новоивановского. А на самом Новоивановском мосту полностью заменены трамвайные рельсы.
Все сделано по новым технологиям, и нам не придется возвращаться к этим объектам долгое время.
«Спасибо вам, харьковчане, за ваше терпение – я знаю, что ремонт дорог и трамвайных путей доставлял вам массу неудобств. Но без перекрытия движения мы бы не смогли сделать все в тех объёмах, в каких сделали. Еще раз спасибо вам за терпение и понимание», – добавил Харьковский городской голова.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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