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14.12.2017  11:40   

Геннадий Кернес: Продолжаем делать жизнь в любимом городе комфортной

Движение трамваев по проспекту Победы полностью открыто.


// Facebook

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Повезло с погодой в этом году, и мы успели сделать многое – от пр. Победы до улицы им. Котляра. Сделаны переезды: пр. Победы – Клочковская -Клочковский спуск – Новоивановский мост – Котлова – Котляра», – написал мэр.

Геннадий Кернес уточнил, что на проспекте Победы поменяна контактная сеть. Также ее поменяли на Клочковской – на участке от Рогатинского моста до Новоивановского. А на самом Новоивановском мосту полностью заменены трамвайные рельсы.

Все сделано по новым технологиям, и нам не придется возвращаться к этим объектам долгое время.

«Спасибо вам, харьковчане, за ваше терпение – я знаю, что ремонт дорог и трамвайных путей доставлял вам массу неудобств. Но без перекрытия движения мы бы не смогли сделать все в тех объёмах, в каких сделали. Еще раз спасибо вам за терпение и понимание», – добавил Харьковский городской голова.

Тэги:  кернес, трамвай, ремонт дорог, харьков
 
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