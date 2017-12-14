На Песочинском путепроводе начался ремонт второй половины

Ремонт путепровода проводят без перекрытия движения.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
«Интенсивность движения составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Это наши «ворота в город» для транспорта, который въезжает со стороны Киева и Днепра», - отметил начальник отдела по ремонту, эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности движения САД в Харьковской области Сергей Ковака.
Он сообщил, что на одной половине сооружения работы завершены полностью. Там армировали и забетонировали накладную плиту, обустроили деформационные швы и провели гидроизоляцию, а также привели в порядок проезжую и пешеходную части.
«Сейчас работники подрядчика ООО «МОСТ-1» проводят ремонт в три смены. Ведутся работы по армированию накладной плиты и ремонту пролетных строений второй половины путепровода», - уточнил Сергей Ковака.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
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