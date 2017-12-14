 
Главная Новости Дороги и транспорт На Песочинском путепроводе начался ремонт второй половины
14.12.2017  14:30   

На Песочинском путепроводе начался ремонт второй половины

Ремонт путепровода проводят без перекрытия движения.


// ХОГА

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«Интенсивность движения составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Это наши «ворота в город» для транспорта, который въезжает со стороны Киева и Днепра», - отметил начальник отдела по ремонту, эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений и безопасности движения САД в Харьковской области Сергей Ковака.

Он сообщил, что на одной половине сооружения работы завершены полностью. Там армировали и забетонировали накладную плиту, обустроили деформационные швы и провели гидроизоляцию, а также привели в порядок проезжую и пешеходную части.

«Сейчас работники подрядчика ООО «МОСТ-1» проводят ремонт в три смены. Ведутся работы по армированию накладной плиты и ремонту пролетных строений второй половины путепровода», - уточнил Сергей Ковака.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Дороги и транспорт Геннадий Кернес: Продолжаем делать жизнь в любимом городе комфортной 09.08 Дороги и транспорт Игорь Терехов рассказал, реконструкцию каких харьковских дорог закончат в этом году   08.08 Дороги и транспорт Подрядчики не успевают освоить деньги, выделенные европейцами на ремонт дорог
 
 

Видео

В Харькове встретились Президенты Украины и Польши
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 