На три дня меняется схема движения трамваев по Академика Павлова

С 9:00 до 15:00 15 декабря и с 9:00 до 17:00 16 и 17 декабря запрещается движение трамваев №№ 6, 8, 16, 16А, 27 по Салтовскому шоссе на участке от Салтовского переулка к ЖК «602 м/р» и по улице Академика Павлова на участке от улицы Семиградской до улицы Героев Труда.
Изменение в движении связано с ремонтом трамвайных путей улице Академика Павлова на участке от улицы Семиградской до Салтовского переулка.
На этот период организуется движение трамвайных маршрутов следующим образом:
№ 6: ЖК «Южный вокзал» – ул. Полтавский шлях – площадь Конституции – ул. Московский – ул. Кошкина / ул. Морозова – парк «Машиностроителей».
в обратном направлении: парк «Машиностроителей» – ул. Морозова – ул. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдбергивська – пер. Рыбасовская -ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловский – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – ЖК «Южный вокзал»).
№ 8: ЖК «ул. Одесская »– ул. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – вул.Молочна – площадь Защитников Украины – ул. Московский – ул. Кошкина / ул. Морозова – парк «Машиностроителей».
№ 27: ЖК «Новожаново» – ул. Москалевской – ул. Гольдбергивська – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – ул. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Тракторостроителей – ЖК «Салтовское».
№№ 16 и 16А – не ходят.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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