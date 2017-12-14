14.12.2017 14:15

На три дня меняется схема движения трамваев по Академика Павлова

С 9:00 до 15:00 15 декабря и с 9:00 до 17:00 16 и 17 декабря запрещается движение трамваев №№ 6, 8, 16, 16А, 27 по Салтовскому шоссе на участке от Салтовского переулка к ЖК «602 м/р» и по улице Академика Павлова на участке от улицы Семиградской до улицы Героев Труда.



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Изменение в движении связано с ремонтом трамвайных путей улице Академика Павлова на участке от улицы Семиградской до Салтовского переулка.

На этот период организуется движение трамвайных маршрутов следующим образом:

№ 6: ЖК «Южный вокзал» – ул. Полтавский шлях – площадь Конституции – ул. Московский – ул. Кошкина / ул. Морозова – парк «Машиностроителей».

в обратном направлении: парк «Машиностроителей» – ул. Морозова – ул. Московский – площадь Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдбергивська – пер. Рыбасовская -ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловский – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – ЖК «Южный вокзал»).



№ 8: ЖК «ул. Одесская »– ул. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – вул.Молочна – площадь Защитников Украины – ул. Московский – ул. Кошкина / ул. Морозова – парк «Машиностроителей».



№ 27: ЖК «Новожаново» – ул. Москалевской – ул. Гольдбергивська – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – ул. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Тракторостроителей – ЖК «Салтовское».



№№ 16 и 16А – не ходят.