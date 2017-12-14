14.12.2017 18:08

В Харьков придет национальный лоукостер

Новый лоукост-авиаперевозчик SkyUp заработает в Украине с марта 2018 года.



// rbc.ua

Новосозданная авиакомпания будет выполнять в 2018 году чартерные рейсы из Киева, Харькова, Львова и Одессы, а также из других городов Украины по 16 направлениям.



Кроме того, международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку. Внутренние рейсы будут запущены в конце мая – начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов.



При этом, стоимость полета будет формироваться по лоу-кост модели без учета багажа и дополнительных услуг.



На сегодняшний день, флот авиакомпании составляет три самолета Boeing 737-800 NG (2001, 2002 и 2011 годов выпуска). В 2018 году компания планирует довести количество флота до четырех бортов, в 2019 – до 6, в 2020– до 8, 2021– до 10, 2022 – до 12.