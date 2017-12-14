В Харьков придет национальный лоукостер

Новый лоукост-авиаперевозчик SkyUp заработает в Украине с марта 2018 года.
Новосозданная авиакомпания будет выполнять в 2018 году чартерные рейсы из Киева, Харькова, Львова и Одессы, а также из других городов Украины по 16 направлениям.
Кроме того, международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку. Внутренние рейсы будут запущены в конце мая – начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов.
При этом, стоимость полета будет формироваться по лоу-кост модели без учета багажа и дополнительных услуг.
На сегодняшний день, флот авиакомпании составляет три самолета Boeing 737-800 NG (2001, 2002 и 2011 годов выпуска). В 2018 году компания планирует довести количество флота до четырех бортов, в 2019 – до 6, в 2020– до 8, 2021– до 10, 2022 – до 12.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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