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15.12.2017  19:22   

Трамвай №1 несколько часов не будет курсировать

Движение трамваев по ул. Большой Панасовский - на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» - будет запрещено с 9:30 до 14:00 завтра, 16 декабря.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департамента инфраструктуры, это связано с капитальнмы ремонтом трамвайных путей.
 
В это время трамвай №1 курсировать не будет. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, трамвай, харьков
 
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