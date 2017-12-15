15.12.2017 19:22

Трамвай №1 несколько часов не будет курсировать

Движение трамваев по ул. Большой Панасовский - на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка» - будет запрещено с 9:30 до 14:00 завтра, 16 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департамента инфраструктуры, это связано с капитальнмы ремонтом трамвайных путей.

В это время трамвай №1 курсировать не будет.