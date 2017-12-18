18.12.2017 16:27

Трамваи №6 и 8 на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 19 и 20 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на Салтовском шоссе.

На этот период трамваи будут курсировать так:



трамвай №6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей;



трамвай №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей.