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18.12.2017  16:27   

Трамваи №6 и 8 на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 19 и 20 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на Салтовском шоссе.

На этот период трамваи будут курсировать так:

трамвай №6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей;

трамвай №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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