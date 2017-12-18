Трамваи №6 и 8 на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 19 и 20 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на Салтовском шоссе.
На этот период трамваи будут курсировать так:
трамвай №6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей;
трамвай №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
влажн.:
давл.:
ветер: