18.12.2017 19:02

Троллейбус №13 временно изменит маршрут

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от Стадионного проезда до ул. Танкопия, будет запрещено с 8:00 до 17:00 19 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части на ул. Харьковских Дивизий.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: бул. Юрьева, ул. Танкопия и других.



Автобусы №227э, 267э будут курсировать следующим образом: ул. Харьковский Дивизий – ул. Танкопия – ул. Петра Григоренко – пр. Московский и дальше по маршруту.



Также с 9:30 до 16:00 19 декабря по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Парк «Зустріч», будет запрещено движение троллейбусов.



Троллейбус №13 будет курсировать так: разворотный круг «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;



в обратном направлении: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустріч».