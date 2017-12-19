19.12.2017 22:31

Троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты движения

Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 9:30 до 15:00 20, 21 и 29 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.

На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



№13: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;



№20: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р;



№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.



Кроме того, с 9:30 до 15:00 22, 26, 27 и 28 декабря будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от издательства «Харьков» до ул. Ощепкова.



Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Площадь Защитников Украины».