На Салтовке изменятся маршруты трамваев

С 9:00 до 16:00 21 и 22 декабря будет запрещено движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей.
Изменение маршруте движения связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
трамвай №16: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
трамвай №16А: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
часть маршрута трамвая №26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
часть маршрута трамвая №26: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
трамвай №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: