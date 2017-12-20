20.12.2017 16:25

На Салтовке изменятся маршруты трамваев

С 9:00 до 16:00 21 и 22 декабря будет запрещено движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей.



// city.kharkov.ua

Трамваи №16, 16А, 26 и 27 на два дня изменят маршрут

Изменение маршруте движения связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



трамвай №16: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



трамвай №16А: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



часть маршрута трамвая №26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;



часть маршрута трамвая №26: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



трамвай №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.