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20.12.2017  16:25   

На Салтовке изменятся маршруты трамваев

С 9:00 до 16:00 21 и 22 декабря будет запрещено движение трамваев по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей.


// city.kharkov.ua
Трамваи №16, 16А, 26 и 27 на два дня изменят маршрут

Изменение маршруте движения связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

трамвай №16: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

трамвай №16А: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

часть маршрута трамвая №26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

часть маршрута трамвая №26: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

трамвай №27: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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