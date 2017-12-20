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20.12.2017  18:52   

В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов утра

Харьковский метрополитен будет работать до 3:00 в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением общегородских новогодних мероприятий.

Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новый год, метро, харьков
 
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