В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов утра

Харьковский метрополитен будет работать до 3:00 в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением общегородских новогодних мероприятий.
Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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