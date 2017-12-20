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20.12.2017  17:45   

По Харькову будут курсировать 100 новых автобусов

Сто новых автобусов планируют приобрести в Харькове за средства городского бюджета.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 декабря, в интервью журналистам сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Мы хотим приобрести 100 новых автобусов, тем самым улучшить качество проезда. Автобусы будут коммунальные», - сообщил городской голова.

Также планируется закупить более 100 новых троллейбусов. Как уточнил после интервью заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, троллейбусы для депо №2 и 3 приобретут за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Напомним, что в Харькове ведется постоянная работа по улучшению дорожной инфраструктуры города. В частности, в 2018 году возле ст. м. «Индустриальная» планируют открыть новый автобусный терминал.

Полное интервью Геннадия Кернеса выйдет на «7-м канале». О дате и времени эфира будет сообщено позже.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  автобус, кернес, интервью, харьков
 
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