По Харькову будут курсировать 100 новых автобусов

Сто новых автобусов планируют приобрести в Харькове за средства городского бюджета.
Об этом сегодня, 20 декабря, в интервью журналистам сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«Мы хотим приобрести 100 новых автобусов, тем самым улучшить качество проезда. Автобусы будут коммунальные», - сообщил городской голова.
Также планируется закупить более 100 новых троллейбусов. Как уточнил после интервью заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, троллейбусы для депо №2 и 3 приобретут за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
Напомним, что в Харькове ведется постоянная работа по улучшению дорожной инфраструктуры города. В частности, в 2018 году возле ст. м. «Индустриальная» планируют открыть новый автобусный терминал.
Полное интервью Геннадия Кернеса выйдет на «7-м канале». О дате и времени эфира будет сообщено позже.
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