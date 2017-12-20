20.12.2017 17:53

Новый мурал на Павловом Поле: львовский художник нарисовал 150-метровую птицу ямщика

Рисунок птицы поползня (ямщика) появился на фасаде дома №48 по улице 23 Августа.



// Городской Дозор

Львовский художник, участник команды Kickit Art Studio, Тарас Арм взялся за фасад харьковской пятиэтажки и уже через два дня должен закончить свою работу. Это уже второй его рисунок в Первой столице. Предварительную его работу и горожане, и гости города могут увидеть на одном из домов по проспекту Гагарина.

Тарас«Арм» Довгалюк, художник:

«Именно эта работа завершена уже на 80%. Завтра еще один день и я надеюсь завершить этот рисунок. Здесь я изобразил птицы, называется мой рисунок "Равновесие" и каждый может сам для себя найти толкование этому рисунку. Подготовительных работ не было, потому что фасад является готовым для рисования, он окрашен и огрунтован. Сейчас я работаю только аэрозольными красками».



Эта работа и еще три уже завершенных, которые выполняли другие художники, созданы в течение года в рамках фестиваля граффити Kharkiv Mural Fеst.

Уже сейчас у города есть планы и на следующий год. В 2018 году хотят нарисовать еще 10 муралов, которые украсят фасады харьковских домов.



Виктория Грецкая-Миргородская, заместитель директора Департамента спортивных имиджевых проектов и маркетинга:

«Чтобы наш город отличался неординарностью, яркостью, отличался тем, что у нас те же муралы, это как черты характера города, который должен показать, что он индивидуален и люди, приезжающие сюда, и делая фотографии на фоне этих домов, они могли бы увезти частицу Харькова не только архитектурного, но и Харькова самобытного, Харькова в стиле муралфест».



