Проезд в пригородных маршрутках подорожает на две гривны: список

Подорожание ожидается с 1 января.
Об этом пишет Status Quo со ссылкой на перевозчика ЧП "Транс-Сервис".
Меры приняты в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов, запчастей и повышением минимального уровня зарплаты.
Проезд подорожает на маршрутах:
№1321 Змиев (АС) – Мерефа;
№1325 Змиев (АС) – Слобожанский;
№1316 Змиев (АС) – Харьков;
№1198 Харьков (ст. м. Гагарина) – Васищево;
№ 1181 Харьков (АС-37) – Безлюдовка;
№ 1167 Харьков (АС-3) – Хорошево;
№ 1154 Харьков (м."Пр. Гагарина") -Мерефа (Оболона).
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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