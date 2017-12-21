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21.12.2017  13:31   

Проезд в пригородных маршрутках подорожает на две гривны: список

Подорожание ожидается с 1 января.


// gortransport.kharkov.ua

Об этом пишет Status Quo со ссылкой на перевозчика ЧП "Транс-Сервис".

Меры приняты в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов, запчастей и повышением минимального уровня зарплаты.

Проезд подорожает на маршрутах:

№1321 Змиев (АС) – Мерефа;

№1325 Змиев (АС) – Слобожанский;

№1316 Змиев (АС) – Харьков;

№1198 Харьков (ст. м. Гагарина) – Васищево;

№ 1181 Харьков (АС-37) – Безлюдовка;

№ 1167 Харьков (АС-3) – Хорошево;

№ 1154 Харьков (м."Пр. Гагарина") -Мерефа (Оболона).

Источник:   Status Quo
 Тэги:  маршрутка, проезд, харьков
 
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