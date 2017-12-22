Трамвай №7 временно изменит маршрут движения

Движение транспорта по ул. Николая Бажана - на участке от ул. Москалевской до ул. Служебной - будет запрещено с 9:30 до 14:00 26 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
В это время трамвай №7 будет курсировать так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.
Автобус №112э изменит маршрут движения и будет делать конечную остановку на ул. Власовской (розворотный круг автобусных маршрутов №211э, 219э, 279э).
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: