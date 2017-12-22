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22.12.2017  19:51   

Трамвай №7 временно изменит маршрут движения

Движение транспорта по ул. Николая Бажана - на участке от ул. Москалевской до ул. Служебной - будет запрещено с 9:30 до 14:00 26 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

В это время трамвай №7 будет курсировать так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.

Автобус №112э изменит маршрут движения и будет делать конечную остановку на ул. Власовской (розворотный круг автобусных маршрутов №211э, 219э, 279э).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, трамвай, харьков
 
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