22.12.2017 19:51

Трамвай №7 временно изменит маршрут движения

Движение транспорта по ул. Николая Бажана - на участке от ул. Москалевской до ул. Служебной - будет запрещено с 9:30 до 14:00 26 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.



В это время трамвай №7 будет курсировать так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.



Автобус №112э изменит маршрут движения и будет делать конечную остановку на ул. Власовской (розворотный круг автобусных маршрутов №211э, 219э, 279э).