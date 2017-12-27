27.12.2017 17:15

Льготный E-ticket можно будет получить в центре админуслуг или «Мегабанке»

Харьковчане, которые имеют льготу на проезд в Харьковском метрополитене и наземном электротранспорте, смогут получить E-ticket в отделениях ПАО «Мегабанк» или центрах предоставления административных и социальных услуг.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 декабря, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, обращаться в управления социальной защиты не нужно. С начала следующего года сдать документы на оформление карт можно будет в любом отделении «Мегабанка» или в любом из центров предоставления административных и социальных услуг. Необходимо будет заполнить анкету и подать ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и всех удостоверений, дающих право льготы (например, пенсионное, ветерана труда и т.д.). Подать документы, оформленные заявителем, может и родственник, но получить карточку должен уже сам гражданин, имея при себе соответствующее удостоверение.

«Нужно заполнить анкету и сдать документы в окошко «Мегабанка». Потом эти материалы попадут к нашим специалистам, они их проверят, и КП «Харьковпасс» выпустит индивидуальную карту каждому человеку, который имеет право льготы. Проездные карты будут передаваться через банк в то же отделение, куда человек подавал документы. В течение двух-трех недель после получения первых анкет карты будут выпущены. Мы берем время с запасом, так как будет наплыв, много людей. Тем, кто предоставит номер мобильного телефона, пришлем смс-сообщение, что карта готова», - отметил Евгений Водовозов.

По словам заместителя городского головы, окончательного срока подачи документов для получения льготного электронного билета пока нет, его объявят, когда большинство людей их получит. Он попросил харьковчан не беспокоиться и отметил, что в промежуточном периоде - до момента получения единого электронного билета «E-ticket» - будут действовать те документы, которыми люди пользовались ранее.

Школьникам и студентам никуда обращаться не нужно, они получат проездные карты в своих учебных учреждениях.

Евгений Водовозов отметил, что льготные карты - именные, и при контроле нужно будет предъявлять документ, подтверждающий право бесплатного проезда. В случае, если человек передаст свою карту другому, он будет лишен этой льготы.