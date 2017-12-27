27.12.2017 19:54

Систему единого электронного билета в метро запустят в феврале

Система единого электронного билета начнет работать в Харьковском метрополитене с февраля 2018 года.



Vesti

Об этом сегодня, 27 декабря, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, в начале запуска системы E-ticket в каждом вестибюле метро будет работать по одному терминалу – то есть 49, но их количество будут постепенно увеличивать.

«Есть распоряжение городского головы увеличить количество наземных терминалов для продажи E-ticket с 323 до 600, по обращениям граждан. Это отняло время у инвестора на техническое оснащение метрополитена. Предварительно, инвесторы подготовят терминалы внутри метро и минимум по одному проходу на каждом вестибюле к 1 февраля. К этому времени мы планируем подготовить и выпустить карты для школьников и студентов. Никакой катастрофы в том, что мы это делаем с отсрочкой, нет. Это как мы покупаем телефон: какой бы он дорогой и хороший не был, у него бывают сбои. А мы запускаем не телефон, а гигантскую машину», - сказал Евгений Водовозов.