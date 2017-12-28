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28.12.2017  12:58   

Мимо «Турбоатома» не будут ходить троллейбусы

В январе троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты движения.


// city.kharkov.ua

2 и 3 января с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по Московскому проспекту – на участке от ул. Энергетической до пр. Петра Григоренко.

В это время троллейбусы будут курсировать таким образом:

№13: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;

№20: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.

4 января с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому – на участке от ул. Полевой до ул. Соича.

В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать так: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект».

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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