Мимо «Турбоатома» не будут ходить троллейбусы

В январе троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты движения.
2 и 3 января с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по Московскому проспекту – на участке от ул. Энергетической до пр. Петра Григоренко.
В это время троллейбусы будут курсировать таким образом:
№13: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Армейская» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;
№20: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р;
№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.
4 января с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому – на участке от ул. Полевой до ул. Соича.
В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать так: парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект».
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.
Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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