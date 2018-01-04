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04.01.2018  16:46   

Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты

Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
В это время трамваи будут курсировать так:
 
№ 23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Лосево»;
 
№ 26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - Лосево.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, ремонт, харьков
 
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