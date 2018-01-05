05.01.2018 13:45

«Мегабанк» начал прием документов для оформления льготных E-ticket

Харьковчане, которые имеют льготу на проезд в Харьковском метрополитене и наземном электротранспорте, могут подать документы на получение E-ticket в отделения ПАО «Мегабанк».



dozor.kharkov.ua

В отделениях банка нужно будет заполнить анкету и предоставить ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и всех удостоверений, дающих право льготы (например, пенсионное, ветерана труда и т.д.). Проездные карты будут передаваться через банк в то же отделение, куда человек подавал документы. Ориентировочный срок оформления билета – две-три недели.

Подать документы, оформленные заявителем, может и родственник, но получить карточку должен будет уже сам гражданин, имея при себе соответствующее удостоверение.

Напомним, что окончательного срока подачи документов для получения льготного электронного билета пока нет, его объявят, когда большинство людей их получит. В промежуточном периоде - до момента получения единого электронного билета «E-ticket» - будут действовать те документы, которыми люди пользовались ранее.

Школьникам и студентам никуда обращаться не нужно, они получат проездные карты в своих учебных учреждениях.