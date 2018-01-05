05.01.2018 15:30

В 2018 году из Харькова откроются пять новых авиарейсов

В Харьковском аэропорту поделились планами на год.



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В 2018 году из Харьковского аэропорта откроется пять новых направлений.



Два из них – регулярные рейсы от Wizz Air: в польский Катовице и немецкий Дортмунд.



Еще три сезонных чартера отктроет перевозчик SkyUp - в Барселону, Римини и Ларнаку.