В 2018 году из Харькова откроются пять новых авиарейсов

В Харьковском аэропорту поделились планами на год.
В 2018 году из Харьковского аэропорта откроется пять новых направлений.
Два из них – регулярные рейсы от Wizz Air: в польский Катовице и немецкий Дортмунд.
Еще три сезонных чартера отктроет перевозчик SkyUp - в Барселону, Римини и Ларнаку.
День хорош для творчества и интеллектуальных озарений. Возможны метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: