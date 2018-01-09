09.01.2018 19:47

Анкету на льготный проезд можно найти на сайте «Мегабанка»

В отделениях «Мегабанка» продолжают принимать льготников. Это люди, которые подают документы, чтобы получить единый проездной билет «E-ticket».



dozor.kharkov.ua

Одно из отделений «Мегабанка». Ежедневно здесь принимают сотни харьковчан, которые имеют право бесплатного проезда. Сюда им нужно прийти и подать документы на получение проездных карточек системы единого электронного билета « E-ticket». Также они должны заполнить анкету, она не сложная.

«Буквально вот 5-10 минут и все, заполнить анкету, собрать ксерокопию паспорта, кода и удостоверения пенсионного. Очередей нет, видите, все нормально», - говорит Иван.

Заполнить анкету можно и дома. Их раздают в банке. Также она доступна на сайте финучреждения - надо распечатать. Всего по городу документы принимают в 90 отделениях «Мегабанка».

«За прошедшую неделю уже обратилось к нам порядка 25 тысяч граждан. Это те, которые уже сдали свои документы, но количество тех, которые получили анкеты для заполнения, естественно, немного больше. Мы, оценив ситуацию со своей стороны на прошлой неделе, усилили наши отделения для того, чтобы создать более комфортные условия для заполнения анкет», - сообщает заместитель председателя правления ПАО «Мегабанк» Андрей Онопко.

С полным перечнем отделений можно ознакомиться на сайтах банка и городского совета. Вообще, говорят харьковчане, система единого электронного билета удобна.

«В Киеве ничего подобного нет, в метро только карточки стали вводить, а у нас уже такая система хорошая», - делится харьковчанка Ольга.

С этого года государство сняло с себя ответственность за оплату проезда льготников и переложило на плечи местных бюджетов. В горсовете приняли решение - оставить льготы по всем категориям.

«Это очень хорошо, нашему руководству харьковскому и Геннадию Кернесу большое спасибо. На 1400 гривен никак не проживешь. Очень большая поддержка», - говорит Владимир