Главная Новости Дороги и транспорт С 1 февраля в харьковском метро начнут работать турникеты для E-ticket
11.01.2018  11:03   

С 1 февраля в харьковском метро начнут работать турникеты для E-ticket

Турникеты и терминалы системы единого электронного билета «E-ticket» начнут устанавливать в Харьковском метрополитене в ближайшее время.


// city.kharkov.ua
В метро система «E-ticket» начнет работу уже в следующем месяце, сообщил в программе «Тема дня» на телеканале «ОТБ» директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
 
По его словам, к этому времени в каждом из 49 вестибюлей Харьковского метрополитена  будут установлены по два турникета.
 
«Возможность оплачивать проезд новыми карточками появится с 1 февраля. Также в вестибюлях установят 49 терминалов для их приобретения и  пополнения с функцией размена денег всех номиналов. Еще 25 терминалов будут работать только на продажу карточек», - сообщил Сергей Дульфан.
 
По его словам, количество новых турникетов постепенно будет увеличиваться, а старых - сокращаться.
 
«Какое-то время старые карточки будут использоваться параллельно с новыми. То есть харьковчане, которые имеют на действующих проездных какие-то деньги, успеют их потратить. Их уже нельзя будет пополнять, но мы дадим возможность использовать все средства, что на них есть», - отметил директор департамента.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  e-ticket, метро, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.01 Общество Все терминалы про продаже E-ticket работают, - горсовет 09.01 Дороги и транспорт Анкету на льготный проезд можно найти на сайте «Мегабанка» 05.01 Дороги и транспорт «Мегабанк» начал прием документов для оформления льготных E-ticket
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 