11.01.2018 12:11

Льготники из Харьковской области не смогут бесплатно пользоваться пассажирским транспортом в Харькове

Граждане льготных категорий из Харьковской области не смогут бесплатно пользоваться услугами пассажирского транспорта в Харькове.



// city.kharkov.ua

Об этом в программе «Тема дня» на телеканале «ОТБ» сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, решение Харьковского городского совета об обеспечении льготного проезда в пассажирском транспорте некоторым категориям граждан касается только членов местной территориальной громады.

«Государство возложило обеспечение компенсации за перевозку льготного контингента на плечи местных бюджетов. Поэтому все, что принимается Харьковским горсоветом, теперь имеет отношение только к жителям города, и только они имеют право этим пользоваться. Таково требование закона. Единственным исключением являются временно перемещенные лица, которые имеют такие же права, как и члены территориальной громады», - отметил Сергей Дульфан.

Он также сообщил, что помимо льготы на проезд в наземном электрическом транспорте и метро городская власть сейчас занимается вопросом предоставления льготного проезда в автобусах.