11.01.2018 17:00

На время парада вертепов закроют движение по Сумской

С 11:30 до 14:00 13 января будет запрещено движение транспорта по улице Сумской – на участке от переулка Мечникова до улицы Свободы.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в Харькове фестиваля вертепов «Жемчужины Слобожанщины: Рождественские праздники».

В это же время по ул. Сумской – на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы – будет запрещено движение троллейбусов, а автобусы будут объезжать закрытый участок так:

№20э, 217э: пер. Спартаковский – ул. Университетская – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: ул. Вернадского – пер. Подольский – пер. Короленко – пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский – ул. Кооперативная) – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту.