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11.01.2018  17:00   

На время парада вертепов закроют движение по Сумской

С 11:30 до 14:00 13 января будет запрещено движение транспорта по улице Сумской – на участке от переулка Мечникова до улицы Свободы.


// city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в Харькове фестиваля вертепов «Жемчужины Слобожанщины: Рождественские праздники».
 
В это же время по ул. Сумской – на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы – будет запрещено движение троллейбусов, а автобусы будут объезжать закрытый участок так:
 
№20э, 217э: пер. Спартаковский – ул. Университетская – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;
 
№78э, 202э: ул. Университетская – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Сумская и далее по маршруту;
 
№119э:  ул. Вернадского – пер. Подольский – пер. Короленко – пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский – ул. Кооперативная) – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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