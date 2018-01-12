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12.01.2018  19:18   

Троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты

Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до пр. Петра Григоренко, будет запрещено с 9:30 до 15:00 15 и 16 января.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети на пр. Московском. 
 
С 9:30 до 15:00 15 января движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
 
троллейбус №13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч»;
 
троллейбус №20: разворотный круг «602 м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская»;
 
троллейбус №31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская».
 
С 9:30 до 15:00 16 января троллейбус №13 будет курсировать так: парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».
 
Кроме того, с 9:30 до 15:00 15 января будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому - на участке от ул. Энергетической до пр. Петра Григоренко - и на перекрестке пр. Московского с ул. Харьковских Дивизий. На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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