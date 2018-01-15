Главная Новости Дороги и транспорт Рабочим «Горэлектротранссервиса» закупили новую технику
15.01.2018  17:06   

Рабочим «Горэлектротранссервиса» закупили новую технику

На коммунальном предприятии «Горэлектротранссервис» для работников закупили 11 единиц спецтехники. Средства на нее выделил городской бюджет.


Городской Дозор

Станислав Сердюков в «Горэлектротранссервисе» работает уже более тридцати лет. Водителем и электромонтером. Говорит, раньше на вызовы ездили на старых машинах, уже давно отработавших свой срок. В конце прошлого года им заменили автопарк.
 
«Именно эта машина, конечно, комфортнее. Во-первых, освещение лучше намного ночью, она более современная, теплая,и печка хорошо работает. Для зимы - очень удобная машина», – рассказал Сердюков.

Для обслуживания тяговых подстанций приобрели две машины, шесть для уборки остановок общественного транспорта и три аварийные. В последней службе работает Евгений Лапченко. Говорит, работа физически тяжелая, приходится работать в различных погодных условиях. Новым машинам рады, потому что они удобны.

«Когда после тяжелой физической работы люди залазят в автомобиль, они могут отдохнуть немного. В старом автомобиле, наоборот, только замерзали. Так что разница существенная, – говорит работник КП «Горэлектротранссервис» Евгений Лапченко. – И просторнее гораздо, чем в старых автомобилях».

Новые машины более экономичны, имеют отсеки для газовых баллонов. Средства на них выделены из городского бюджета. Вообще, на предприятии более ста единиц спецтехники. Почти вся она устарела и нуждается в обновлении.

«Мы очень хотим обновить, добавить еще две аварийные машины для путейской службы. Нам очень нужны машины для службы контактной сети. Мы надеемся, что в этом году город нам поможет в приобретением этой техники», – говорит директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко.

Фотогалерея

Тэги:  спецтехника, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Дороги и Транспорт Харьков готов к снегопадам: дорожники представили спецтехнику   30.11 ЖКХ Для уборки снега на дороги региона вывели 118 единиц спецтехники 25.08 ЖКХ В городе работает более 290 единиц спецтехники Харьковводоканала
 
 

Видео

Педофилов украинцы должны знать поимённо
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 