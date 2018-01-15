15.01.2018 17:06

Рабочим «Горэлектротранссервиса» закупили новую технику

На коммунальном предприятии «Горэлектротранссервис» для работников закупили 11 единиц спецтехники. Средства на нее выделил городской бюджет.



Городской Дозор

Станислав Сердюков в «Горэлектротранссервисе» работает уже более тридцати лет. Водителем и электромонтером. Говорит, раньше на вызовы ездили на старых машинах, уже давно отработавших свой срок. В конце прошлого года им заменили автопарк.



«Именно эта машина, конечно, комфортнее. Во-первых, освещение лучше намного ночью, она более современная, теплая,и печка хорошо работает. Для зимы - очень удобная машина», – рассказал Сердюков.



Для обслуживания тяговых подстанций приобрели две машины, шесть для уборки остановок общественного транспорта и три аварийные. В последней службе работает Евгений Лапченко. Говорит, работа физически тяжелая, приходится работать в различных погодных условиях. Новым машинам рады, потому что они удобны.



«Когда после тяжелой физической работы люди залазят в автомобиль, они могут отдохнуть немного. В старом автомобиле, наоборот, только замерзали. Так что разница существенная, – говорит работник КП «Горэлектротранссервис» Евгений Лапченко. – И просторнее гораздо, чем в старых автомобилях».



Новые машины более экономичны, имеют отсеки для газовых баллонов. Средства на них выделены из городского бюджета. Вообще, на предприятии более ста единиц спецтехники. Почти вся она устарела и нуждается в обновлении.



«Мы очень хотим обновить, добавить еще две аварийные машины для путейской службы. Нам очень нужны машины для службы контактной сети. Мы надеемся, что в этом году город нам поможет в приобретением этой техники», – говорит директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко.