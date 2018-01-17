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17.01.2018  10:44   

Более 100 единиц снегоуборочной техники работает на улицах города

102 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 17 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура. По его словам, коммунальщики работают круглосуточно, ночью на дорогах работало 83 машины, в следующую ночь выйдут 120 машин.

Как отметил директор предприятия, пока покров снега небольшой, поэтому на дорогах в основном занимаются посыпанием проезжей части солью и песчано-солевой смесью. Так, за минувшие сутки на дороги Харькова высыпали около 450 т соли и 650 куб. м песчано-солевой смеси. В работах задействовано 126 сотрудников предприятия.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  снегоуборочная техника, дороги, харьков
 
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