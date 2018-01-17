Более 100 единиц снегоуборочной техники работает на улицах города

102 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 17 января, на улицах Харькова.
Об этом сообщил директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура. По его словам, коммунальщики работают круглосуточно, ночью на дорогах работало 83 машины, в следующую ночь выйдут 120 машин.
Как отметил директор предприятия, пока покров снега небольшой, поэтому на дорогах в основном занимаются посыпанием проезжей части солью и песчано-солевой смесью. Так, за минувшие сутки на дороги Харькова высыпали около 450 т соли и 650 куб. м песчано-солевой смеси. В работах задействовано 126 сотрудников предприятия.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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