17.01.2018 16:31

Новый автобусный маршрут свяжет Лесопарк и Даниловку

В Харькове появится новый автобусный маршрут №31э.



city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 января, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, новый маршрут улучшит транспортное обслуживание жителей, проживающих в районе Даниловки. Планируется, что автобусы №31э будут курсировать так: Лесопарк – Белгородское шоссе - ул. Чкалова - ул. Чебышева - пер. Роменский - ул. Жилярди - ул. Сидора Ковпака - ул. Генерала Удовиченко (Даниловка).

Кроме того, решением исполкома из сети автобусных маршрутов был выведен маршрут №88э, который связывал центр города с Алексеевкой. Решение обусловлено необходимостью разгрузить городские магистрали, конечные остановки, а также наличием нескольких дублирующих маршрутов в этом направлении.