19.01.2018 15:28

Железная дорога возобновила возврат билетов через интернет

Возобновление интернет-услуги произошло в пятницу.



// Facebook

Об этом в в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он пояснил, что приостановка этой функции была временным вынужденным шагом, которым УЗ "защитила клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников".

"Такие действия - это оперативные и точечные меры реагирования", - добавил он.

Он рассказал также, что во время нынешних зимних праздников, с 22 декабря по 11 января, поездами воспользовались 2,4 млн пассажиров, что больше аналогичного периода прошлого года на 96,2 тыс. человек.

Как известно, с 12 декабря ПАО "Укрзализныця" приостановила услугу возврата билетов через интернет для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.