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19.01.2018  15:28   

Железная дорога возобновила возврат билетов через интернет

Возобновление интернет-услуги произошло в пятницу.


// Facebook
Об этом в в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
 
Он пояснил, что приостановка этой функции была временным вынужденным шагом, которым УЗ "защитила клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников".
 
"Такие действия - это оперативные и точечные меры реагирования", - добавил он.
 
Он рассказал также, что во время нынешних зимних праздников, с 22 декабря по 11 января, поездами воспользовались 2,4 млн пассажиров, что больше аналогичного периода прошлого года на 96,2 тыс. человек.
 
Как известно, с 12 декабря ПАО "Укрзализныця" приостановила услугу возврата билетов через интернет для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  интернет, укрзализныця, билеты
 
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