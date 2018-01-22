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22.01.2018  13:44   

Как расчищают снег на дорогах Харьковщины

За выходные для обработки дорог региона использовали более 3400 кубометров песчано-солевой смеси и 140 тонн соли.


kharkivoda.gov.ua
Как сообщили в областной Службе автомобильных дорог, в ночь с 20 на 21 января на дорогах общего пользования работало более 290 единиц техники и 250 рабочих, использовано более 2000 кубометров песчано-солевой смеси и 140 тонн технической соли.
 
«Проезд по дорогам общего пользования Харьковской области был обеспечен вовремя, - отметили в САД. - Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда (как патрульные обследования, так и с помощью установленных камер наблюдения). Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств, на которых дополнительно дежурит дорожная техника, пригодная к буксировке. В понедельник все школьные автобусы вышли на маршруты. ДТП, связанные с дорожными условиями, отсутствуют».
 
По состоянию на утро 22 января на дорогах области работало более 200 единиц спецтехники и 220 рабочих дорожного хозяйства. За последние сутки для обработки дорог использовали еще 1400 куб.м песчано-солевой смеси.
 
Между тем, по прогнозам синоптиков, осадки в регионе продолжатся. Так, снег прогнозируют вечером и ночью 22 января (на юге области - умеренный, на остальной территории - небольшой). Морозы продлятся, как минимум, до конца недели.
 
Служба автомобильных дорог в Харьковской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не создавать помех работе снегоуборочной техники и быть бдительными и внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дороги, снег, харьков, соль
 
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