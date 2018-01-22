На станции метро «Академика Барабашова» возобновлено движение

22.01.2018 14:37

В забытых коробках оказался лак для ногтей.

Об этом своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Взрывчатки в коробках не оказалось. Там оказался лак для ногтей. Забывший (или забывшая) может обратиться за пропажей к дежурному по станции», – написал он.

Напомним, сегодня днем на платформе станции нашли две бесхозные коробки. На месте происшествия работали взрывотехники. На время проверки пассажиры со станции были эвакуированы. Поезда на станции следовали без остановки.