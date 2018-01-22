На площади Свободы в связи с Масленицей ограничивается движение транспорта

Движение транспорта на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, ограничено с 22 января по 22 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.
На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Посвятите хотя бы часть дня тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Первый день недели будет пасмурным. Вечером ожидается метель при порывах ветра 15-24 м/с, налипание мокрого снега.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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