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22.01.2018  17:31   

На площади Свободы в связи с Масленицей ограничивается движение транспорта

Движение транспорта на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, ограничено с 22 января по 22 февраля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.

На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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