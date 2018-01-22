22.01.2018 17:31

На площади Свободы в связи с Масленицей ограничивается движение транспорта

Движение транспорта на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, ограничено с 22 января по 22 февраля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.



На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.