23.01.2018 13:45

Ограничения движения на дорогах Харьковщины из-за снегопада нет

Вопросы работы всех служб области в период ухудшения погодных условий рассмотрели на заседании областного оперативного штаба.



kharkivoda.gov.ua

Заседание прошло утром 23 января под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко. О ситуации в регионе доложили руководители дорожных служб, АК «Харьковоблэнерго» и ГСЧС.

Так, по информации первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, ограничений движения и закрытия дорог в Харьковской области в связи со снегопадами не было.

«Самым неблагоприятным по погодным условиям остается юг области, здесь снегопады и порывы ветра ожидаются вплоть до 23 часов 23 января. В Купянском и Изюмском районах наблюдаются заметы на дорогах до 60-70 см», - сообщил Сергей Пляка.

По его данным, западную и северо-западную части области снегопады затронули меньше всего. Здесь и в Харькове снег, по прогнозам, прекратится до 14:00 23 января.

«По состоянию на 8 часов утра на дорогах области работали 238 единиц техники и 242 работника. За ночь на государственные дороги было высыпано 1600 кубометров песчано-солевой смеси. В первую очередь чистят все магистральные дороги и окружную», - сообщил Сергей Пляка.

Он также предупредил о том, что в Донецкой области ограничено движение по трассе М-03 «Киев- Харьков-Довжанский».

«Наша задача - обеспечить проезд транспорта по территории Харьковской области и предупредить водителей об ограничениях в Донецкой области, - отметил Евгений Шахненко. – Мы также должны подготовить площадки для отстоя транспорта».

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе работает 375 стационарных пунктов обогрева, в случае необходимости ГСЧС готово развернуть еще 15 передвижных пунктов. Как отметил начальник службы Александр Волобуев, в течение суток за помощью к спасателям обратились 106 человек, 6 человек обратились в лечебные учреждения области в связи с переохлаждением.

Как отметили в АК «Харьковоблэнерго», по состоянию на 8:00 в Изюмском районе из-за непогоды без электричества остались 7 населенных пунктов, в Балаклейском районе два обесточены частично. В данный момент специалисты ликвидируют аварии.

Предприятия ЖКХ области и ТЭК работают в штатном режиме. Задержки в работе городского транспорта Харькова не зафиксированы.