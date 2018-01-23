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23.01.2018  13:45   

Ограничения движения на дорогах Харьковщины из-за снегопада нет

Вопросы работы всех служб области в период ухудшения погодных условий рассмотрели на заседании областного оперативного штаба.


kharkivoda.gov.ua
Заседание прошло утром 23 января под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко. О ситуации в регионе доложили руководители дорожных служб, АК «Харьковоблэнерго» и ГСЧС.
 
Так, по информации первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, ограничений движения и закрытия дорог в Харьковской области в связи со снегопадами не было.
 
«Самым неблагоприятным по погодным условиям остается юг области, здесь снегопады и порывы ветра ожидаются вплоть до 23 часов 23 января. В Купянском и Изюмском районах наблюдаются заметы на дорогах до 60-70 см», - сообщил Сергей Пляка.
 
По его данным, западную и северо-западную части области снегопады затронули меньше всего. Здесь и в Харькове снег, по прогнозам, прекратится до 14:00 23 января.
 
«По состоянию на 8 часов утра на дорогах области работали 238 единиц техники и 242 работника. За ночь на государственные дороги было высыпано 1600 кубометров песчано-солевой смеси. В первую очередь чистят все магистральные дороги и окружную», - сообщил Сергей Пляка.
 
Он также предупредил о том, что в Донецкой области ограничено движение по трассе М-03 «Киев- Харьков-Довжанский».
 
«Наша задача - обеспечить проезд транспорта по территории Харьковской области и предупредить водителей об ограничениях в Донецкой области, -  отметил Евгений Шахненко. – Мы также должны подготовить площадки для отстоя транспорта».
 
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе работает 375 стационарных пунктов обогрева, в случае необходимости ГСЧС готово развернуть еще 15 передвижных пунктов. Как отметил начальник службы Александр Волобуев, в течение суток за помощью к спасателям обратились 106 человек, 6 человек обратились в лечебные учреждения области в связи с переохлаждением.
 
Как отметили в АК «Харьковоблэнерго», по состоянию на 8:00 в Изюмском районе из-за непогоды без электричества остались 7 населенных пунктов, в Балаклейском районе два обесточены частично. В данный момент специалисты ликвидируют аварии.
 
Предприятия ЖКХ области и ТЭК работают в штатном режиме. Задержки в работе городского транспорта Харькова не зафиксированы.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  снег, дорога, штаб, харьков, движение
 
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