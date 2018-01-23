23.01.2018 15:27

Снегопад не вызвал сбоев в работе пассажирского транспорта

Дорожники в Харькове работают в круглосуточном режиме.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 января, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



По его словам, ночью дорожники трижды проехали по основным автомагистралям, посыпая проезжую часть. Все основные силы были брошены на те дороги, где ходит общественный транспорт, также расчищались подъезды к больницам.



«Ситуация сложная, но она сильно не влияет на жизнедеятельность города. Скорость движения транспорта, естественно, уменьшилась, но чтобы были где-то пробки из-за того, что там невозможно проехать, такого нет. Город едет, никаких серьезных сбоев по транспорту не наблюдается. Мы оперативно реагируем на обращения - подъезжаем, подсыпаем, если есть обледенение, на спусках, подъемах, конечных остановках трамваев, троллейбусов, автобусов. Дорожники и транспортники работают в круглосуточном режиме. Тепло, вода, электроэнергия - все подается, аварийных ситуаций нет», - сообщил Евгений Водовозов.



По его словам, минувшей ночью на дорогах работало 127 единиц техники, было высыпано более 820 т соли и 980 т песчано-солевой смеси. Сейчас в городе работают 162 машины на проезжей части и 150 единиц средств малой механизации - на внутриквартальных дорогах, тротуарах, в скверах, парках.



«Будем работать до тех пор, пока все не расчистим», - отметил заместитель городского головы.