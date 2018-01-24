В Харькове продолжается уборка снега

102 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 24 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на улицах и магистралях города работало 126 машин по очистке и посыпанию проезжей части. Вчера, 23 января, с дорог было вывезено 1,5 тыс. куб. м снега. Вчера днем коммунальщики высыпали на дороги города 317 т соли и 496 куб. м песчано-солевой смеси, ночью – 259 т соли и 477 куб. м песчано-солевой смеси.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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давл.:
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