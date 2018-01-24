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24.01.2018  11:24   

В Харькове продолжается уборка снега

102 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 24 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на улицах и магистралях города работало 126 машин по очистке и посыпанию проезжей части. Вчера, 23 января, с дорог было вывезено 1,5 тыс. куб. м снега. Вчера днем коммунальщики высыпали на дороги города 317 т соли и 496 куб. м песчано-солевой смеси, ночью – 259 т соли и 477 куб. м песчано-солевой смеси.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, снегопад, харьков
 
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