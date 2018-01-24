24.01.2018 11:24

В Харькове продолжается уборка снега

102 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 24 января, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на улицах и магистралях города работало 126 машин по очистке и посыпанию проезжей части. Вчера, 23 января, с дорог было вывезено 1,5 тыс. куб. м снега. Вчера днем коммунальщики высыпали на дороги города 317 т соли и 496 куб. м песчано-солевой смеси, ночью – 259 т соли и 477 куб. м песчано-солевой смеси.