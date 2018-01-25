25.01.2018 10:15

На мосту по проспекту Льва Ландау ограничено движение транспорта

Движение транспорта по проспекту Льва Ландау (коммунальный путепровод) ограничено с 24 января по 15 марта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией транспортных сооружений по пр. Льва Ландау.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. Троллейбусы на участке, где ведутся работы, будут курсировать с ограниченной скоростью.