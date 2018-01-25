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25.01.2018  10:15   

На мосту по проспекту Льва Ландау ограничено движение транспорта

Движение транспорта по проспекту Льва Ландау (коммунальный путепровод) ограничено с 24 января по 15 марта.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией транспортных сооружений по пр. Льва Ландау.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. Троллейбусы на участке, где ведутся работы, будут курсировать с ограниченной скоростью.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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