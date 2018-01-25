На мосту по проспекту Льва Ландау ограничено движение транспорта

Движение транспорта по проспекту Льва Ландау (коммунальный путепровод) ограничено с 24 января по 15 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией транспортных сооружений по пр. Льва Ландау.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. Троллейбусы на участке, где ведутся работы, будут курсировать с ограниченной скоростью.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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