Главная Новости Дороги и транспорт Коммунальщики вывезли с дорог около 5 тысяч кубометров снега
25.01.2018  15:54   

Коммунальщики вывезли с дорог около 5 тысяч кубометров снега

За время снегопадов, с 18 по 24 января, работники КП «Дорремстрой» вывезли с дорог города Харькова 4,5 тыс. куб. м снега.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за это же время было использовано 4,7 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 3,6 тыс. тонн соли.

«По сути, этот объем снега был вывезен, в основном, из центра города, главных магистралей. Дальше мы будем заниматься расширением проезжей части, где это необходимо, и продолжим вывозить снег», - сообщили в департаменте.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, снегопад, харьков
 
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