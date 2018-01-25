Коммунальщики вывезли с дорог около 5 тысяч кубометров снега

За время снегопадов, с 18 по 24 января, работники КП «Дорремстрой» вывезли с дорог города Харькова 4,5 тыс. куб. м снега.
Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за это же время было использовано 4,7 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 3,6 тыс. тонн соли.
«По сути, этот объем снега был вывезен, в основном, из центра города, главных магистралей. Дальше мы будем заниматься расширением проезжей части, где это необходимо, и продолжим вывозить снег», - сообщили в департаменте.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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