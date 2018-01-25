25.01.2018 15:54

Коммунальщики вывезли с дорог около 5 тысяч кубометров снега

За время снегопадов, с 18 по 24 января, работники КП «Дорремстрой» вывезли с дорог города Харькова 4,5 тыс. куб. м снега.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за это же время было использовано 4,7 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 3,6 тыс. тонн соли.

«По сути, этот объем снега был вывезен, в основном, из центра города, главных магистралей. Дальше мы будем заниматься расширением проезжей части, где это необходимо, и продолжим вывозить снег», - сообщили в департаменте.