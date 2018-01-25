25.01.2018 19:47

Переулок Лопатинский временно перекроют

Движение транспорта по пер. Лопатинскому - на участке от ул. Кузнечной до пер. Соляниковского – будет запрещено с 9:30 до 12:30 26 января.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием аварийных деревьев по пер. Лопатинскому в районе дома №13.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Университетской.

Автобусы на время работ будут курсировать так:

№147э, 246э (при движении в сторону пр. Гагарина): ул. Кузнечная - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту.

Также на время работ с 10:00 до 13:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной, пер. Лопатинскому, пер. Соляниковскому и пер. Подольскому.

Троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина;

№5: аэропорт - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина;

№6: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина.