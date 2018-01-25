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25.01.2018  19:47   

Переулок Лопатинский временно перекроют

Движение транспорта по пер. Лопатинскому - на участке от ул. Кузнечной до пер. Соляниковского – будет запрещено с 9:30 до 12:30 26 января.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием аварийных деревьев по пер. Лопатинскому в районе дома №13. 
 
Объехать закрытый участок можно будет по ул. Университетской.
 
Автобусы на время работ будут курсировать так:
 
№147э, 246э (при движении в сторону пр. Гагарина): ул. Кузнечная - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту.
 
Также на время работ с 10:00 до 13:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной, пер. Лопатинскому, пер. Соляниковскому и пер. Подольскому. 
 
Троллейбусы будут курсировать следующим образом:
 
№3: ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина;
 
№5: аэропорт - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина;
 
№6: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кузнечная, лопатинский, харьков, движение
 
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