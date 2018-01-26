90 единиц техники убирают снег на улицах города

90 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 26 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 30 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.
Вчера, 25 января, на дороги Харькова было высыпано 113 т соли и 109 куб. м песчано-солевой смеси.
С дорог вывезено более 1,5 тыс. куб. м снега и наледи.
Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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