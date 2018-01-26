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26.01.2018  12:59   

90 единиц техники убирают снег на улицах города

90 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 26 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 30 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.

Вчера, 25 января, на дороги Харькова было высыпано 113 т соли и 109 куб. м песчано-солевой смеси.

С дорог вывезено более 1,5 тыс. куб. м снега и наледи.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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