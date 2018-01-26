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26.01.2018  16:15   

На Салтовке изменится маршрут движения трамваев

Движение трамваев по ул. Академика Павлова - на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда – будет запрещено с 9:30 до 15:00 27 января.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
 
На время работ трамвай №27 изменит маршрут следующим образом: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - «Новожаново»;
 
трамваи №16 и 16А - не курсируют.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, салтовка, харьков
 
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