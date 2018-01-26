26.01.2018 16:15

На Салтовке изменится маршрут движения трамваев

Движение трамваев по ул. Академика Павлова - на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда – будет запрещено с 9:30 до 15:00 27 января.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

На время работ трамвай №27 изменит маршрут следующим образом: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - «Новожаново»;

трамваи №16 и 16А - не курсируют.