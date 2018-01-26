Движение трамваев по проспекту Победы будет временно запрещено

Движение трамваев по пр. Победы - на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «пр. Победы» - будет запрещено с 10:00 до 15:00 29 и 30 января.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: