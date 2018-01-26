26.01.2018 17:50

Движение трамваев по проспекту Победы будет временно запрещено

Движение трамваев по пр. Победы - на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «пр. Победы» - будет запрещено с 10:00 до 15:00 29 и 30 января.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.

На время работ трамвай №20 будет курсировать следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Малая Даниловка.