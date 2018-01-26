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26.01.2018  17:50   

Движение трамваев по проспекту Победы будет временно запрещено

Движение трамваев по пр. Победы - на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «пр. Победы» - будет запрещено с 10:00 до 15:00 29 и 30 января.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.
 
На время работ трамвай №20 будет курсировать следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Малая Даниловка.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, трамвай, харьков, победы
 
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