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26.01.2018  17:25   

На подъездной дороге к «неотложке» ограничили движение транспорта

С 26 января по 22 февраля ограничено движение транспорта по улице Балакирева, в районе дома №20.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по ликвидации утечки газа.

На этот период проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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