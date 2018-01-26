26.01.2018 17:25

На подъездной дороге к «неотложке» ограничили движение транспорта

С 26 января по 22 февраля ограничено движение транспорта по улице Балакирева, в районе дома №20.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по ликвидации утечки газа.

На этот период проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.