На подъездной дороге к «неотложке» ограничили движение транспорта

С 26 января по 22 февраля ограничено движение транспорта по улице Балакирева, в районе дома №20.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по ликвидации утечки газа.
На этот период проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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