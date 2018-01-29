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29.01.2018  12:28   

Вечером полиция перегородит Сумскую

29 января с 19:00 до 20:00 будет частично ограничено движение транспортных средств по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.


// Facebook

Как сообщали в пресс-службе патрульной полиции, там в это время пройдет факельное шествие к 100-летию боя под Крутами.

Патрульные полицeйские будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопаность дорожного движения.

«Просим водителей заранее спланировать свой маршрут», – сообщили в полиции.

Как ранее сообщали в Нацполиции, в шествии примут участие около 500 участников из разных регионов страны.

Охрану порядка и безопасность граждан по маршруту движения и в центральной части города будут обеспечивать 200 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Тэги:  движение, харьков
 
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