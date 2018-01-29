Вечером полиция перегородит Сумскую

29 января с 19:00 до 20:00 будет частично ограничено движение транспортных средств по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции.
Как сообщали в пресс-службе патрульной полиции, там в это время пройдет факельное шествие к 100-летию боя под Крутами.
Патрульные полицeйские будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопаность дорожного движения.
«Просим водителей заранее спланировать свой маршрут», – сообщили в полиции.
Как ранее сообщали в Нацполиции, в шествии примут участие около 500 участников из разных регионов страны.
Охрану порядка и безопасность граждан по маршруту движения и в центральной части города будут обеспечивать 200 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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