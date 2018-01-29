29.01.2018 13:38

Более 130 единиц техники убирает снег на улицах города

131 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 29 января, на улицах Харькова.



// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 107 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.



С 26 по 28 января на дороги Харькова было высыпано 794 т соли и 1120 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1,9 тыс. куб. м снега и наледи.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.