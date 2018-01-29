Более 130 единиц техники убирает снег на улицах города

131 единица снегоуборочной техники работает сегодня, 29 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 107 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.
С 26 по 28 января на дороги Харькова было высыпано 794 т соли и 1120 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1,9 тыс. куб. м снега и наледи.
Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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