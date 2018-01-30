30.01.2018 12:01

85 единиц техники убирает снег на улицах города

85 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 30 января, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 92 машины, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.



За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 323 т соли и 337 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено около 1,3 тыс. куб. м снега и наледи.