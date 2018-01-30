85 единиц техники убирает снег на улицах города

85 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 30 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 92 машины, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.
За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 323 т соли и 337 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено около 1,3 тыс. куб. м снега и наледи.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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