Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 временно изменили маршрут движения

Движение троллейбусов по коммунальному путепроводу в направлении Салтовского шоссе будет запрещено ежедневно 31 января, 1, 2 и 3 февраля с 10:00 до 15:00.
В это же время 5, 6, 7, 8 и 9 февраля движение троллейбусов будет запрещено по направлению пр. Героев Сталинграда.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с текущем ремонтом дорожного покрытия на мосту.
На время работ троллейбусы будут курсировать так:
№19: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;
№20 – не курсирует;
№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова»;
часть троллейбусного маршрута №35: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;
часть троллейбусного маршрута №35: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова».
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
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давл.:
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