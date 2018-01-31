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31.01.2018  11:43   

Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 временно изменили маршрут движения

Движение троллейбусов по коммунальному путепроводу в направлении Салтовского шоссе будет запрещено ежедневно 31 января, 1, 2 и 3 февраля с 10:00 до 15:00.


// city.kharkov.ua

В это же время 5, 6, 7, 8 и 9 февраля движение троллейбусов будет запрещено по направлению пр. Героев Сталинграда.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с текущем ремонтом дорожного покрытия на мосту.

На время работ троллейбусы будут курсировать так:

№19: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;

№20 – не курсирует;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова»;

часть троллейбусного маршрута №35: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;

часть троллейбусного маршрута №35: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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