31.01.2018 11:43

Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 временно изменили маршрут движения

Движение троллейбусов по коммунальному путепроводу в направлении Салтовского шоссе будет запрещено ежедневно 31 января, 1, 2 и 3 февраля с 10:00 до 15:00.



// city.kharkov.ua

В это же время 5, 6, 7, 8 и 9 февраля движение троллейбусов будет запрещено по направлению пр. Героев Сталинграда.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с текущем ремонтом дорожного покрытия на мосту.



На время работ троллейбусы будут курсировать так:



№19: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;



№20 – не курсирует;



№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова»;



часть троллейбусного маршрута №35: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;



часть троллейбусного маршрута №35: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова».