Трамвай № 20 курсирует по измененному маршруту

Движение трамваев по пр. Победы, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «пр. Победы», запрещено с 10:00 до 15:00 31 января и 2 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети трамвая по пр. Победы.
На этот период трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Малая Даниловка.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
влажн.:
давл.:
ветер: