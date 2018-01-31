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31.01.2018  11:47   

Трамвай № 20 курсирует по измененному маршруту

Движение трамваев по пр. Победы, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «пр. Победы», запрещено с 10:00 до 15:00 31 января и 2 февраля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети трамвая по пр. Победы.

На этот период трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Малая Даниловка.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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