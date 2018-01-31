31.01.2018 17:50

Льготный проезд и запуск «E-ticket» в метро: в горсовете рассказали о работе системы единого билета

Турникеты и терминалы системы единого электронного билета «E-ticket» начнут работать в Харьковском метрополитене только после того, как работа системы будет налажена в наземном транспорте на 100%.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 31 января, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, ежедневно в городе устанавливают четыре-пять наземных терминалов. Как уже сообщалось ранее, их общее число, для удобства горожан, будет увеличено до 600. Такую задачу поставил городской голова Геннадий Кернес.

Как сообщил Евгений Водовозов, терминалы, которые были повреждены ранее, уже восстановлены. Если возникают проблемы в их работе, их устраняют в течение дня. Есть также несколько неработающих терминалов, поскольку они пока не подключены к электроэнергии, но это временное положение дел, связанное с техническими обстоятельствами.

Кроме того, постоянно совершенствуется программное обеспечение системы. По словам вице-мэра, на данном этапе загружается новая, более усовершенствованная версия программы.

«Мы надеемся, что вскоре все будет закончено с перезагрузкой. Потом будет произведена наладка системы в том виде и с теми замечаниями, которые мы сделали. Это достаточно сложная система», - отметил Евгений Водовозов.

Он также сообщил, что пока наземная система не заработает стабильно на 100%, запускать «E-ticket» в метро не будут, чтобы не навредить работе метрополитена.

«Пока мы не доведем наземную часть до идеального состояния, включать систему в метро не будем. У нас есть все оборудование. Установку системы начнем тогда, когда будем уверены, что все работает. При установке мы вмешиваемся в рабочую систему метро. Рискнуть даже одним турникетом, проходом, особенно в пиковое время, мы не можем, чтобы не навредить работе метрополитена. Отмечу, что метро тоже будет переходить на единый электронный билет постепенно - сначала один турникет, потом два», - рассказал Евгений Водовозов.

Он еще раз подчеркнул, что для людей, у которых есть право льготного проезда, пока ничего не меняется. Пока система не заработает, все они продолжают пользоваться картами, удостоверениями для проезда. В отделениях ПАО «Мегабанк» продолжается прием документов для оформления льготных проездных, но только для жителей города. Документы на оформление уже подали около 100 тыс. человек, их данные обрабатываются.

А пока система «E-ticket» не заработает, льготами по старой системе пользуются и жители области. В дальнейшем, чтобы получить льготный проездной, их городскому или поселковому совету необходимо будет выделить на эти цели средства, заключить с коммунальными предприятиями договоры, заказать нужное количество поездок и получить карты у себя в населенных пунктах.

«Согласно уставу громады мы не имеем права финансировать жителей других городов за счет средств городского бюджета Харькова», - сообщил Евгений Водовозов.

При этом вице-мэр отметил, что, исходя из опыта зарубежных городов, где запускали систему единого электронного билета, идеальное доведение такого проекта до механизма работы лучших часов занимает около года. В Харькове этот процесс стараются значительно ускорить.

«Те шишки, которые мы набиваем, они полезны и нам, и другим городам. В понедельник прошло заседание рабочей группы по электронному билету в Министерстве инфраструктуры. Там собирались представители всех крупных городов Украины, практически со всей страны. Мы делились опытом, представители других городов смотрели на наши ошибки, чтобы их предупредить у себя. Сейчас мы все находимся в состоянии строительства чего-то нового для нашей страны», - подчеркнул заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города.