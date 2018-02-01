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01.02.2018  12:41   

Движение трамваев по улице Академика Павлова будет временно запрещено

Движение трамваев по ул. Академика Павлова – на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда – будет запрещено с 9:30 до 15:00 2 февраля.


// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:

№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;

№16 и 16А – ходить не будут.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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