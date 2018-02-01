Движение трамваев по улице Академика Павлова будет временно запрещено

Движение трамваев по ул. Академика Павлова – на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда – будет запрещено с 9:30 до 15:00 2 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:
№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;
№16 и 16А – ходить не будут.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: