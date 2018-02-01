01.02.2018 12:41

Движение трамваев по улице Академика Павлова будет временно запрещено

Движение трамваев по ул. Академика Павлова – на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда – будет запрещено с 9:30 до 15:00 2 февраля.



// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.



На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:



№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново;



№16 и 16А – ходить не будут.