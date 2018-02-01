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01.02.2018  17:36   

На улицах Харькова продолжается уборка снега

66 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 1 февраля, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 90 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.

За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 98 т соли и около 500 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1 тыс. куб. м снега и наледи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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