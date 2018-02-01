На улицах Харькова продолжается уборка снега

66 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 1 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 90 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.
За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 98 т соли и около 500 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1 тыс. куб. м снега и наледи.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: