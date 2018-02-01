01.02.2018 17:36

На улицах Харькова продолжается уборка снега

66 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 1 февраля, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 90 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.



За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 98 т соли и около 500 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1 тыс. куб. м снега и наледи.